小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（25日）財經重點。

【1】蘋果震撼彈！5奈米延後量產

真的不妙了！新冠肺炎疫情全球蔓延，影響手機生產鏈，也拖緩5G布建進度，業界傳出，蘋果5奈米A14應用處理器量產時程將向後遞延一至二個季度，iPhone 12也將延後推出。法人預期，台積電第三季營收表現恐旺季不旺，季增率預估將降至個位數百分比。

【2】全球瘋QE 歐美股強彈

全球二十國（G20）財金首長宣示將全力抗疫，加上美聯準會（Fed）為首的各國央行大推量化寬鬆（QE），終於激勵全球股市24日強勁反彈，美股早盤道瓊飆漲1,441點或7.75％，英法德股市亦分別大漲4～7％。國際金價大受激勵，盤中漲逾6.5％，每盎司突破1,670美元。

【3】疫情肆虐 歐美PMI慘兮兮

新冠肺炎疫情果然對經濟帶來致命打擊，IHS Markit周二公布3月歐元區綜合採購經理人（PMI）初值僅31.4，不但創歷史新低，還改寫史上單月最大跌點，美國綜合PMI也跳水至40.5的歷史最低，相關數據皆顯示歐美第一季國內生產毛額（GDP）都大幅萎縮。

【4】政府基金救市 200億上膛

台股跌破十年線後，5,000億元規模的國安基金，19日宣布進場護盤，兩大政府基金勞退新制及退撫基金也釋出及時雨，各自核撥140億元及60億元進場，此外，尚有逾千億元資金可核撥，新子彈上膛救市。

【5】假投保真理財! 金管會一年半抓包9家壽險

嚴禁壽險業替法人「假投保、真理財」，金管會從2018年2月起，不到一年半的時間，已陸續開罰九家壽險公司，都是接受企業、宮廟替員工投保相關儲蓄險保單，但最後以變更受益人、或受益人一開始就是法人的方式，用保單替企業理財，金管會抓到後就會公告、且開罰60萬元。

(中時電子報)