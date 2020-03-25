村長直播

台灣基進立委「3Q哥」陳柏惟日前在立院質詢行政院長蘇貞昌時指出，我方若「邀請香港人來台灣當兵」，有三個好處，並要政院考慮此事。消息一出，引來網路上罵聲連連，「村長」桃園市議員開直播，大唱改編的「牽亡歌」，酸爆陳栢惟。

原來，陳柏惟昨24日在立院內政委員會質詢行政院長蘇貞昌時表示，「今日香港，明日台灣」，聲援香港不是說說而已，「我們邀請香港人來台灣當兵。陳柏惟分析，當兵有3好處，第一，他比我們年輕；第二，他比我們更討厭大陸；第三，可以增加我們勞工人數。可否考慮這件事情？

對此，蘇貞昌面有難色，不忍打臉，只好委婉回應「這個..我看，可能要更慎重」。

牽亡歌。(翻攝自 Youtube，如被系統移除，敬請見諒)

對此，詹江村則在Youtube平台開直播表示，「陳柏惟這比統促黨還更直接，大港你贏了，了不起」，更改編「牽亡歌」，「唱歌」猛酸陳柏惟，「鏘喔、鏘喔，掩仔公仔，對阮有交代呀，叫阮仔要請眾仙來拜，哩啊囉..」。「柏惟你怎麼這麼鏘喔。這真的「了然」、「沒用」、「真的了然」。

「竟然叫香港人來台灣當兵，這個人沒有三小路用，這立委太鏘了」。

(中時電子報)