空軍驚傳大規模貪瀆，虛報誤餐費每日溢領150元，廉政署及調查局調查發現，兩個單位中，竟超過百名軍官都涉及此事，更令人傻眼的是，連負責審核的人事軍務處也在其中。

據《鏡週刊》報導，空軍司令部遭檢舉，有軍士官準時下班或在餐廳用餐後才離開，卻虛報公出或加班請領每日150元的誤餐費，廉政署及調查局為保護檢舉人擴大清查，竟發現兩單位中有超過一半的人涉案，階級最高到上校，最低為士官長等級。

調查單位根據電子門禁系統，及餐廳為掌握用餐人數方便採買設置的刷卡系統，迅速掌握證據。知情人士透露，虛報誤餐費的情形在各單位都有，這只是冰山一角。

對此，空軍司令部政戰主任王純雄表示，並非百名軍士官涉案，是29人涉嫌浮報121筆誤餐費，每筆60元，有些是因同仁常態性加班，請同事到外面買東西進來吃，可能因不熟悉相關規定誤領，目前已進入司法偵辦，若查證屬實絕對嚴懲。

去年空軍司令部就曾發生法律顧問浮報工時事件，讓國庫損失幾十萬元，現在又傳出超過百名軍士官虛報誤餐費、涉嫌偽造文書，也讓人質疑是否軍紀敗壞。

(中時電子報)