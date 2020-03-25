指揮中心昨宣布再增20例境外移入確診，其中包括一名5歲女童，消息曝光後，立刻引發網友討論，其感染源曝光後，不少人留言斥責，3月還出國員工旅遊？！萬一有後遺症，女兒好慘，再玩哪！

指揮中心於昨日宣布新增20例確診，其中有位年僅5歲的個案，據疫情指揮中心公布，3月11日至19日期間，該名確診5歲女童曾和媽媽一起參加員工旅遊去土耳其玩，回國居家檢疫14天期間，21日發燒、22日通報採檢，於昨日確診。

消息曝光後，隨即引發熱議，許多網友留言斥責，「3月連公務出差都取消還員工旅遊！？」、「可憐哪」、「帶五歲小孩去疫區還真是好」、「女兒慘 ，萬一有後遺症跟著一輩子」、「本來損失錢而已 出國連肺都廢掉了」。

也有網友表示，「 311土耳其根本沒事」、「 錢都付了...台灣老闆會吸收？」、「除了祝早日康復 也不知道要說什麼好了..」。

(中時電子報)