韓國N號房主嫌今天8點警察從鍾路警察廳送至檢查官那時，首次面對記者，他表示，對因爲我造成傷害的所有人真心感到報歉，也感謝讓我停止這惡魔般的人生。面對記者問：是否承認散播淫亂物及殺人嫌疑時，他沒有做任何回應。

「N號房」性虐待未成年少女還拍影片招收會員觀看事件，引起韓國全民公憤，總統文在寅下令徹查，首爾警方已逮捕「博士」趙如彬，並決定明（28日）移送檢方時，將趙嫌公開在鏡頭前，這將是韓國首次因性犯罪而被公開示眾的犯罪疑犯。

據韓國警方調查，從2018年12月到今年3月幾名20幾歲的韓國男子以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，在當中收費散播甚至直播多名女性被性虐甚至強暴的影片，剛開始主嫌以金錢又拐在推特大尺度推文的少女，謊稱警方要脅她們提供個資，隨後威脅要拍裸照甚至性虐待等。

這些受害女性除了有裸照外，還有的是用刀在她們身體上刻下「奴隸」或聊天室管理員名字的字樣，也有逼對方吃屎喝尿，或往下體放肥大的幼蟲，甚至強暴她們的直播或是要求她們對更小的弟弟妹妹性騷擾。

由於行靜態過惡劣、令人髮指，引起韓國全民公憤，已經有超過200萬民眾連署，要求韓國青瓦臺公布趙姓主嫌與相關嫌犯的姓名與個資，甚至連會員都需要公布會員命名。韓國總統昨天已下令徹查。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)