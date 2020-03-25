歌手謝和弦和混血辣妻Keanna、直播主莉婭間的感情糾葛，宛如肥皂劇一樣，不斷有新劇情上演，Keanna更將莉婭告上法院，並聲稱手中有「毀滅性證據」，其中一段內容是，逼謝和弦在莉婭面前坦言「睡粉絲」。

Keanna去年底大義滅親舉報謝和弦持有大麻，兩人關係就此破裂，謝和弦堅持離婚，更轉而認愛新歡莉婭，據《鏡週刊》報導，Keanna將莉婭告上法院，控她侵害配偶權，求償420萬元，並稱自己握有「毀滅性證據」，並提供一份光碟給法院。

光碟內容是，Keanna在莉婭面前逼問謝和弦，要他坦言愛上別人，並承認被抓前一晚，是和女粉絲上床，不過當時莉婭還沒和謝和弦交往，據悉，Keanna常以這種方式逼迫謝和弦，導致兩人只能走上離婚一途，而當時他們已分居半年，只是Keanna不願意離婚。

Keanna早知老公已不愛她，故意拍攝影片並舉報他吸大麻，打算毀滅他，而謝和弦因常遭威脅，已做好心裡準備，隨時帶保釋金在身上。

(中時電子報)