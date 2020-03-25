在家工作也中鏢！哈佛大學校長確診 08:212020/03/25 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據美國有線電視新聞網報導，哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）與妻子經檢測後呈陽性，而夫妻自14日起就開始在家工作，目前並不清楚如何遭傳染。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒肆虐全美，雖然大學紛紛採取停課與遠距離教學等措施防止人員傳染，但仍難逃病毒。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）與妻子經檢測後呈陽性，而夫妻自14日起就開始在家工作，目前並不清楚如何遭傳染。 文章來源：Harvard's president tests positive for coronavirus (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #大學校長 #傳染 #哈佛 #中鏢 #隔離 #在家工作 #遠距離 也許您會感興趣 推薦閱讀 全美勞工 僅3成有能力在家工作 04:102020/03/21 國際大事 員工1人中鏢 中研院：確診與隔離者皆未參與防疫研究 10:082020/03/21 生活 NBA》緊急取消採訪 丹尼格林疑似中鏢 11:072020/03/21 體育 億豐美國加州防疫 已兼採輪班、在家工作應變 21:592020/03/21 財經 一眉哥秀肌肉 駁確診傳言 04:102020/03/23 運動天地 《其他股》各國防疫，億豐美國各州、柬埔寨、越南急應變 08:022020/03/23 財經 佛州坦帕大學生不聽勸 春假趴趴走中鏢 20:192020/03/23 國際 陪你在家工作 Apple Music推出居家辦公室DJ播放列表 17:312020/03/24 科技 在家工作甭通勤超爽？過來人曝真相 18:302020/03/24 日常 比疫情更難擺脫？在家工作者面臨「可愛大敵」 23:042020/03/24 生活 國際熱門新聞 美股大反彈 道瓊飆漲11％ 創1933年來最高單日漲幅 - 國際 在家工作也中鏢！哈佛大學校長確診 - 時事 反擊「中國病毒」 陸駐法大使館嗆「川普流行病」 - 國際 美新冠肺炎單日新增確診數破萬 達53268例 - 國際 不只搶衛生紙！亞裔美國人排6小時瘋買它 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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