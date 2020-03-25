新冠病毒肆虐全美，雖然大學紛紛採取停課與遠距離教學等措施防止人員傳染，但仍難逃病毒。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）與妻子經檢測後呈陽性，而夫妻自14日起就開始在家工作，目前並不清楚如何遭傳染。

(中時電子報)