新冠病毒肆虐全美，雖然大學紛紛採取停課與遠距離教學等措施防止人員傳染，但仍難逃病毒。據美國有線電視新聞網報導，哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）與妻子經檢測後呈陽性，而夫妻自14日起就開始在家工作，目前並不清楚如何遭傳染。

報導指出，貝考向哈佛大學發表聲明，指出夫妻倆自21日起開始出現咳嗽、發燒、發冷以及肌肉痠痛等病徵，並於23日尋求醫師、隔一日接受檢測後，才發現確診。

貝考指出，他自14日起就開始在家上班，並不確定他與妻子是如何感染到病毒，但表示「最近經過我們家附近道路的人也比平常來得少」。他並指出，目前夫妻倆正自主隔離兩周並採取必要時間休息與康復。

貝考最後呼籲所有學生與教職員工必須提高警覺，持續遵守避免與他人，以及其他公共衛生專家所提供的準則，希望像他們一樣陷入確診處境的人越少越好。

美媒《商業內幕》也指出，貝考確診是在哈佛大學宣布暫停上課與畢業典禮、並要求學生立即離開校園後兩周發生的。哈佛大學於13日發現首起確診病例，3天後發現「推定陽性」病例。

(中時電子報)