因應新冠肺炎疫情，〈誠品行旅〉打造「城市綠洲│共享商務空間，標榜不受外在干擾，保有更隱密及彈性的靜謐工作環境。（圖／誠品行旅）

〈誠品行旅〉協助企業防疫，將客房打造為融合商務機能與人文時尚的客房工作空間。（圖／誠品行旅）

老爺酒店集團除旗下2家老爺會館推出「個人獨立辦公室」的短租方案，台北老爺酒店亦有「樂遊季」優惠住房專案。(老爺酒店集團提供

雲朗觀光集團日租辦公方案，可免費使用WIFI、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機。（圖／雲朗觀光）

抗疫期間，雲朗觀光集團推出日租辦公方案，房間內可依需求擺放辦公桌椅，圖為翰品酒店高雄豪華客房。（圖／雲朗觀光）

雲朗觀光集團日租辦公方案，每日可使用10小時，每房供2至5人共用，圖為翰品桃園尊榮樓層套房客廳。（圖／雲朗觀光）

〈誠品行旅〉的〈The Lounge〉大廳書坊，是一可孕育創作靈感與人際交流共享基地。（圖／誠品行旅）

新冠肺炎持續擴散蔓延，居家檢疫人數暴增，公司行號與機關團體，為避免群聚感染並為維護企業員工同仁健康與工作環境的安全，亦進一步提高防疫層級，目前國內已有超過百家大型企業啟動「異地辦公」與「居家辦公」機制，全力預防辦公空間群聚感染造成營運中斷，將風險降低至最低，以確保公司在任何情況下都能夠持續運作。

因應企業需求，台北福華飯店、新竹喜來登飯店，老爺酒店集團旗下老爺會館，以及雲朗觀光集團旗下君品酒店、翰品酒店、兆品酒店與品文旅，都分別利用館內客房規畫設計成「日租辦公室」或「個人獨立辦公室」供企業選擇。誠品行旅誠品行旅更集結商務辦公、交誼空間、餐飲美食、旅宿休憩、健身房等多元內容推出「城市綠洲│共享商務空間，爭取企業或商務人士青睞。

eslite hotel誠品行旅即日起推出「城市綠洲│共享商務空間」方案，集結商務辦公、交誼空間、餐飲美食、旅宿休憩、健身房等多元內容，單月租用每日最低僅新台幣1,613元起，亦可依照工作需求選擇單日／單週／雙週及月租型方案，自13坪的雅緻客房至21坪的行政套房，可容納4至8人，享有融合商務機能與人文時尚的工作空間，辦公及休憩設備一應俱全。

誠品行旅客房內除有辦公桌椅外，亦提供無線網路、多功能事務機、電話、白板簡報架等設備滿足各式商務及會議需求，每間客房均有獨立陽台，工作之餘還可自由享用Nespresso咖啡及茶飲點心，免費閱讀書籍或雜誌刊物，或至健身房運動。租用商務客房空間皆可享有住宿洗衣及餐飲最低7折禮遇。

雲朗觀光集團推出「客房辦公室」，提供企業可租用飯店客房讓員工分組異地辦公、分散風險，君品酒店台北、翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(嘉義、台中、礁溪)與品文旅礁溪推出以客房作為「獨立辦公室」的短租方案，公司可以每日為單位租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用10小時，每房自二人起，至多五人共用，君品酒店每房2,100元起。翰品酒店、兆品酒店、品文旅每房收費自1,200元起，可租用1日、5日、10日或22日不等，提供水、咖啡包、茶包與WIFI無線網路、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機、交誼廳設施外，還可以使用飯店健身房與自助洗衣等設施，更為企業行號提供一個人員異地防護、分散風險的備援方案。

台北福華飯店即日起至5／31日規劃「Hotel to Office 」遠端辦公室專案，將客房提供商務人士做為日間辦公、小型商談空間，也可以量身打照「個人小型辦公室」。另將客房也機動調整為會議室，提供公司會談的最佳場地，就是要爭取商務客源。「Hotel to Office」遠端辦公室專案提供辦公需求的商務人士可於每日上午8點至下午6點，使用客房做為個人小型辦公室，一人使用1,500元、兩人使用1,800元／每房，並提供紙、筆等會議用品、免費客房WIFI網路、瓶裝水4瓶、咖啡及茶包各2份，並享全館餐飲優惠8折。另外，滿20天即贈送台北福華住宿券1張，下次入住使用。新竹、台中及高雄福華並貼心準備「精選午餐餐盒」1份。

另外，台北福華還有三小時快閃「Office @ Howard」客房會議專案，時段任選3小時，每房每人只要1,000元，提供HDMI／WIFI、礦泉水2瓶，如使用10次再送一間(可使用5小時)並同時享餐飲8折優惠。

因應上班族需要安靜不受干擾且適合辦公的環境，位於台北市中心商業區的老爺會館台北南西、台北林森兩家飯店推出以客房作為「個人獨立辦公室」的短租方案，公司可以10天為單位(不含週末)租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用12小時，收費1,100元起。

新竹豐邑喜來登大飯店於即日起規劃「日租辦公室專案」，將客房提供商務人士做為日間辦公、小型商談空間，另將會議室機動調整為中餐廳包廂，提供小型親友餐敘的最佳場地，讓民眾便利洽公、安心用餐。有辦公需求的商務人士可於每日上午八點至下午六點租用新竹喜來登客房做為個人小型辦公室，每次 2,500元，提供「會議事務包」內含紙、筆等會議用品、瓶裝水2瓶、咖啡2份、茶包2份，並附贈「精選午餐餐盒」1份，供應輕食、西式、日式或中式餐盒，四選一，日租辦公室使用期間不另提供整房、清潔服務，亦不提供沐浴相關備品。

(工商 )