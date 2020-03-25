受惠於美國傳來振興經濟法案有望達共識，帶動美股四大指數強力反彈，收盤漲幅介於8.12%~11.37%。其中半導體美光、AMD、NVIDIA延續兩日上漲氣勢，週二大漲超過10%，台積電ADR上揚8%；APPLE上漲10.03%、特斯拉上漲16.28%。

周二亞洲股市脫離近期偏弱走勢，台股早盤跳空高開，蘋概三王領軍走高，盤中最高至9415點。11點過後，獲利了結賣壓轉強，盤勢轉為高檔震盪，終場加權上漲395.59點，漲幅4.45%，收在9,285.62點。

OTC指數開高，在權值股6488環球晶、8069元太、8299群聯走高帶動，收在111.16點，漲幅4.41%。

周二台股開高走高，收紅K棒，暫時收復十年線，成交量為幅擴增至1538.30億元，後續仍以價漲量增、價跌量縮為宜。日KD指標20之下黃金交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之下收高。

現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股創下8523點波段新低後，雖然國安基金與禁空令暫時止住跌勢，但目前市場心態仍偏空，建議控制持股比重，短線操作可關注跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

(時報資訊)