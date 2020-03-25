美國國會議員稱朝野已接近就一項規模高達2兆美元的抗疫紓困計畫達成協議，令受到重創的美股士氣大振，周二美股道瓊工業指數飆漲11.37%，創下1933年來最大單日漲幅，一舉收復20,000點大關。

分析師表示，有了這些激勵措施後，就只需要一個引爆點，當新冠肺炎確診病例數到頂並開始放緩時，就是全面燃燒的時刻。

美國總統川普表示，他正在考慮為期15天的停工停產在下周結束後，應如何恢復部分商業活動。此番發言亦為市場帶來提振。

周一收盤，道瓊工業指數飆漲2112.98或11.37%，為20,704.91點。標普500指數漲9.38%，為2,447.33點。那斯達克指數漲8.12%，為7,417.86點。

標普500能源股指數暴漲16.3%。受美債殖利率上漲帶動，大型銀行股指數勁揚約13%。美國眾議院擬提供400億美元為航空公司與承包商紓困，激勵標普1500航空公司指數飆漲15%。

波音狂漲近21%，為推動道瓊指數大漲的主力之一。波音執行長Dave Calhoun表示，737 Max機型可望在年中復飛。

(時報資訊)