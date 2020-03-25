新型冠狀病毒疫情持續擴大，已有企業實施兩班制分批在家工作或是分區異地辦公，多點臨時遠距辦公使企業資安風險大幅增加，遠傳(4904)宣布，與子公司數聯資安推出「3S網路安全」資安訂閱(Security Subscription Service)服務模式，可保障聯網主閘道安全，搭配「資安防疫加購包」又能使得包括居家、分支據點等其他辦公環境受到與主網路相同的等級的資安防護，杜絕防疫期間因遠端辦公產生的資安漏洞。

遠傳協助企業導入敏捷式遠端安全辦公「3S網路安全」服務，可使企業的聯網主閘道受到應用程式控管、網路入侵防禦、上網內容過濾、進階惡意程式防護、使用者辨識、監控中心24小時管理等項目的資安防護。為了快速於防疫期間協助企業提升資安防護能力，並避免一次性採購的成本壓力，遠傳「3S網路安全」採月租方式，定價更大幅低於市場行情。

除了提升企業主閘道的資安防護等級，遠傳與數聯資安也因應近期在家辦公或分區異地辦公需求驟增，推出「資安防疫加購包」，電視機上盒大小般的資安防護設備隨插即用，就能讓遠端工作環境受到與公司主網路相同等級的「3S網路安全」保護。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，防疫視同作戰，企業紛紛佈署分區辦公、遠端辦公、在家彈性辦公等各種臨時工作模式，但企業資安等級能否承載設立臨時辦公室、大量在家辦公等大規模遠距資料傳輸是一大考驗；傳統VPN網路安全措施，在面臨大量遠端連線乘載量後，威脅也會增加。

曾詩淵指出，數聯資安以資訊安全解決方案的專長，結合遠傳的資通訊資源與數位轉型經驗，協助企業在疫情期間打造更有彈性、效率的遠端工作環境，降低企業於IT維運與資安防護的負擔，高性價比的防護及維運架構，可滿足企業於防疫期間快速部署分區辦公室、遠距工作等多點臨時辦公的營運管理需求，讓營運不因疫情而承擔資安風險。

(時報資訊)