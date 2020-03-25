新冠肺炎疫情延燒，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的醫師兒子，赴美國看球賽引發爭議，事情爆發後，張上淳已3日未現身記者會，引發諸多揣測。對此，資深媒體人鍾年晃透露，張上淳相當自責，陳時中安慰他說「你很重要，你絕對不能離開」。

張上淳的醫師兒子，因3月4日赴美國看NBA球賽，讓張上淳背上罵名，已經3日未現身疫情指揮中心記者會，外界也猜測，張上淳是否因此退出團隊。

對此，昨（24）日陳時中在疫情指揮中心例行記者會表示，「張醫師沒有離開我們的團隊，未來也不會」，會轉達張上淳說大家都很想念他。

鍾年晃在節目《鄭知道了》透露，現在大家知道攻擊陳時中沒有用，轉而攻擊他的左右手，「我斷你的左右手，我就卡你的防疫工作」。

鍾年晃說，張上淳為了這件事的確滿自責，也有點灰心，可是陳時中部長一直跟他講說，「你很重要，你絕對不能離開這個團隊」。

(中時電子報)