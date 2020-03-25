證交所針對華南永昌證券所發行的「衍生性金融商品」認售權證竟然出現高達34.1億元的未實現帳上損失一案表示，會加強對其查核之外，由於相關權證到期日約在6月，屆時恐將面臨投資人實現的壓力，現在只能期望台股反彈，才能降低公司部分損失。

據指出，該案是證交所上週五（20日）查核華南永昌證券時發現此況。由於華南永昌證在2018年在購買康友-KY（6452）暴跌中曾出現損失，證交所強調會對華南永昌證「持續嚴加查核」。

華南金（2880）旗下的華南永昌證券於24日下午重訊公告「從事衍生性商品交易未實現達公司淨值3%事宜」，主要是因為受到新冠肺炎疫情影響，美股、台股市場自3月12日大跌，導致權證交易避險不及造成損失，截至23日為止對股東權益的影響，依市價評估未實現損失達34億1371萬元，占最近期財務報告歸屬於母公司業主權益的26.07%。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)