1名在新北市林口警分局服務的王姓員警，昨天深夜休假騎重機行經鶯歌西湖街時，與1名男子發生對撞，由於撞擊力道相當猛烈，不但2人當場昏迷倒地，2輛機車都撞得支離破碎，警消獲報到場，將傷者送醫急救後雙雙不治，目前警方已調閱監視器釐清禍發生原因。

警方調查，王員深夜約11點多行經西湖街，剛好另一輛機車從一旁的巷道內騎出，結果兩2人均閃避不及互撞，彈飛到一旁路面後雙雙昏迷，機車零件散落一地，後方路人見狀立刻報警。

救護車到場時，發現2名騎士當場都已無生命跡象，但還時不放棄一絲希望送往醫院急救，仍因傷勢過重宣告不治。目前警方已調閱該路段監視器影像，釐清車禍肇事原因事故原因。

據了解,82年次的王員目前於文化派出所任職，去年10月甫自警專畢業，雖然從警年資不長，但對工作總是任勞任怨，不避勞苦，認真向學，為人開朗樂觀，同事之間人緣甚佳，深得同仁信賴，對於他發生意外，同仁均感到相當不捨。

(中時電子報)