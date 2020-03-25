據大陸國家衛健委網站消息，3月24日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例47例，均為境外輸入病例；新增死亡病例4例；新增疑似病例33例，均為境外輸入病例。

當日新增治癒出院病例491例，解除醫學觀察的密切接觸者1215人，重症病例減少174例。

截至3月24日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4287例(其中重症病例1399例)，累計治癒出院病例73650例，累計死亡病例3281例，累計報告確診病例81218例，現有疑似病例134例。累計追蹤到密切接觸者693223人，尚在醫學觀察的密切接觸者13356人。

湖北新增確診病例0例(武漢0例)，新增治癒出院病例487例(武漢472例)，新增死亡病例3例(武漢2例)，現有確診病例3828例(武漢3794例)，其中重症病例1368例(武漢1358例)。累計治癒出院病例60810例(武漢43686例)，累計死亡病例3163例(武漢2526例)，累計確診病例67801例(武漢50006例)。新增疑似病例0例(武漢0例)，現有疑似病例0例(武漢0例)。

3月24日0—24時，新增報告境外輸入確診病例47例(上海19例，北京5例，廣東5例，天津4例，福建4例，內蒙古2例，江蘇2例，四川2例，吉林1例，浙江1例，山東1例，陝西1例)。截至3月24日24時，累計報告境外輸入確診病例474例。

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(旺報 )