台61線西濱快速道路151.9k南下路段，今天凌晨發生車禍2死事件，林男駕駛營曳引車，追撞前方同道、同向由黃男駕駛的小客車，造成車內8旬老夫妻兩人共赴黃泉，調查指出，雙方均無酒精反應，初步研判林男未注意車前狀況，全案依業務過失致死罪嫌送辦。
今日凌晨1時11分，44歲林男駕駛營曳引車，在台61線南下外側車道151.9k處，追撞前方同道、同向由82歲黃男駕駛的小客車，造成小客車受損，黃翁及乘客80歲黃妻受困車內，消防人員協助兩人脫困，分別送沙鹿光田醫院及梧棲童綜合醫急救，但仍雙雙不治。
童綜合指出，82歲黃男，到院時已無呼吸心跳，上肢與頭部有大面積撕裂傷，搶救後仍宣告不治。
據家屬表示，老人家未與兒女同住，兩人感情好，常開車到處玩，因晚上車少，所以才選擇半夜出門。
警方表示，雙方均無酒精反應，初步研判林男未注意車前狀況，全案依業務過失致死罪嫌，並移請地檢署偵辦、相驗；另呼籲駕駛人應隨時提高警覺，注意前方路況，以避免觸法及憾事發生。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。