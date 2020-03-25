台61線西濱快速道路151.9k南下路段，今天凌晨發生車禍2死事件，林男駕駛營曳引車，追撞前方同道、同向由黃男駕駛的小客車，造成車內8旬老夫妻兩人共赴黃泉，調查指出，雙方均無酒精反應，初步研判林男未注意車前狀況，全案依業務過失致死罪嫌送辦。

曳引車追撞後疊上小客車。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

今日凌晨1時11分，44歲林男駕駛營曳引車，在台61線南下外側車道151.9k處，追撞前方同道、同向由82歲黃男駕駛的小客車，造成小客車受損，黃翁及乘客80歲黃妻受困車內，消防人員協助兩人脫困，分別送沙鹿光田醫院及梧棲童綜合醫急救，但仍雙雙不治。

童綜合指出，82歲黃男，到院時已無呼吸心跳，上肢與頭部有大面積撕裂傷，搶救後仍宣告不治。

據家屬表示，老人家未與兒女同住，兩人感情好，常開車到處玩，因晚上車少，所以才選擇半夜出門。

警方表示，雙方均無酒精反應，初步研判林男未注意車前狀況，全案依業務過失致死罪嫌，並移請地檢署偵辦、相驗；另呼籲駕駛人應隨時提高警覺，注意前方路況，以避免觸法及憾事發生。

(中時 )