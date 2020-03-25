2018九合一縣市長選舉，一向被視為民進黨大票倉的台南市，再度由民進黨籍的黃偉哲拿下，但黃偉哲究竟做得好不好？民調或許可供參考。據民調公司所做調查各項滿意度，結果顯示，「對黃偉哲上任1年多來的整體施政表現，有高達83％民眾表示肯定」。

據「年代民調中心」24日最新民調顯示，台南市長黃偉哲在此波防範新冠肺炎病毒疫情擴散的表現，有超過8成4民眾表示滿意；另外對於黃市長一年多來的整體施政表現，也有高達8成3民眾表示肯定。黃偉哲市長回應表示，上任後他不斷提醒自己抱持戒慎恐懼的心，帶領市府團隊戮力工作，他感謝所有市民支持，市府團隊將再接再厲推動市政建設，尤其對新冠肺炎的防範，大家更要緊繃神經，不容一絲疏忽。

在這份民調當中，台南市民針對黃偉哲市長就任一年多以來的施政表現，有23.79%表示非常滿意，59.30%表示還算滿意，滿意度加總達83.09%；不太滿意與非常不滿意的市民加總僅5.49%。

民調當中也針對市長黃偉哲在此波防範新冠肺炎病毒疫情擴散的表現，詢問市民是否認同？有27.47%表示非常滿意，56.69%表示還算滿意，加總滿意度來到84.15%，不太滿意及非常不滿意者僅3.44%。調查中也詢問對民間或政府舉辦之大型活動應以防疫優先，先暫停或延期是否贊成，有高達九成七表示贊成。

黃偉哲市長指出，近來疫情打亂許多原定活動計畫，市府須變通提出折衷做法，例如蘭展延期，他就發起「蘭展遍地開花」計畫，將花農原已準備好的美麗蘭花移展到全市各地，讓市民都能賞好花；民眾不能出國，市府就推出「機票換套票」活動，讓退機票退團的旅客，能夠憑證明換取台南景點門票，截至目前，已收到上百組民眾申請。

另針對最近不少消費者一窩蜂上賣場搶泡麵，市府就趁勢行銷「台南好麵」，黃偉哲市長更親自示範台南好麵煮食方法，帶動各農會及商家的麵食買氣。將疫情期間民眾只能乖乖待在家的「悶經濟」變成一股消費力高的強勢「宅經濟」。

黃偉哲市長強調，各項市政並未因防疫工作而有所偏廢，事關台南市發展的重大市政建設更不能停擺，例如南科三期、綠能園區、北外環交通建設…等，仍要如期如質推動，畢竟疫期終究會過去，回歸平靜之後，市民就會開始檢視市政是否有推動、市府如何長遠擘劃台南發展。若平常都有推動準備，這時就可拿出成績單。

「年代民調中心表示」，本項調查時間為3月19 -21日。採電話訪問，依照台南市20歲以上母體性別、年齡、行政區等變項之人口結構進行統計加權處理。樣本規模1069位。抽樣誤差在95%信心水準之下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。

看完民調的網友，紛紛表示「這麼高喔？」、「西瓜的民調不意外，彰化之前很高」、「比小英還敢做」，「台南人，覺得還不錯」。

(中時電子報)