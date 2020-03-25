「國標舞女王」劉真本月22日晚間病逝，身後留下傷心欲絕的老公辛龍與才4歲的女兒霓霓，令外界不捨又惋惜。從得知劉真住院到辭世，命理師沈嶸多次在臉書提及劉真「病況不樂觀」、「已經無法再查到劉真的頻率與訊息了」；後來劉真過世，沈嶸又評論劉真本來命不該絕，「選擇錯誤會付出代價」，引發正反不同聲音議論。對此，活躍於螢光幕前的眼科醫師黃宥嘉，在臉書火大開嗆沈嶸「我非常確定沈嶸不知道她自己去哪家醫院開刀不會死」，痛批她莫名其妙。

沈嶸在劉真住院這段時間，多次「通靈」觀測劉真的病況，並曾公開發言，提到劉真病情不樂觀，甚至提過「無法再查到劉真的頻率與訊息了」，也公開建議劉真家人，指劉真與台北榮民總醫院的磁場是「大刑剋」，振興醫院的院長魏崢是劉真命中的貴人，希望劉真家人去找魏崢醫師諮詢。

（圖／翻攝臉書）

後來沈嶸得知劉真最後因病辭世，又發文自誇：「我知道一個人去哪間醫院開刀『不會死』，光這資訊，我就能當優良命理師。」沈嶸評論劉真的命本來不該絕，但「選擇錯誤會付出很大代價。」

沈嶸此番言論，被不少網友批評是在放馬後炮，但她則回應：「我當然必須是馬後炮啊？劉真去開刀又不會事先跟我說，我也只能事後通靈啊，但往正面看，我雖救不了劉真，但可以救很多未來相信自己跟醫院緣分的人。」

針對沈嶸的說法，眼科醫生黃宥嘉透過臉書社群，公開反嗆：「我非常確定沈嶸不知道她自己去哪家醫院開刀不會死。」她痛批沈嶸，劉真都已經往生了，提及命不該絕、選擇錯誤、醫院有磁場等說法，都是很不負責任的說詞，「如果今天開始立法管理、糾舉通靈老師算命老師的預言與實際發生的差異予以刑法民法的處罰，你們還敢一直說自己厲害嗎？莫名其妙！」

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(中時電子報)