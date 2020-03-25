9歲的小男孩將包機返台的過程畫成了一幅畫，相當逗趣也充滿正能量。（陽大醫院提供／胡健森宜蘭傳真）

第二批武漢包機返台並安置在蘭陽檢疫所的112名台商與家屬，25日清晨隔離期滿「出關」，其中25人由親友開車前往接人，另外87人分乘4輛遊覽車，分別載往宜蘭火車站及台北火車站，順利結束14天的隔離生活。

這112名安置在蘭陽檢疫所的台商及家屬，有媽媽帶著兩名未滿10歲的孩子，一家3口一起隔離，在確定準時出關返家後，大家反而顯得有些離情依依，一名9歲的小男生還將自己搭承包機返台的過程畫成一幅圖畫，對醫護及工作人員表達感謝之意。

另外還有1名13歲的小妹妹，則是以工整的字體寫了一封簡短的感謝信，一路感謝蘭陽檢疫所內負責收垃圾的工作人員、醫護人員、以及衛福部長陳時中，到所有的無名英雄，還體貼地提醒抗疫人員要多休息，並表示台灣一定能打贏這場「戰疫」，最後再大大地寫上「Fighting」的英文字彙。

25日上午6時剛過，這112名接受隔離的人員陸續搭車出發，為確保現場周邊交通秩序順暢，宜蘭縣警方一早也出動警力協助交通管制，指揮引導接送車輛並疏導周邊路口交通，讓此次為期14天的集中隔離勤務順利劃下句點。

(中時 )