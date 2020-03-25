所羅門(2359)2019年每股盈餘為1.86元，公司董事會決議每股配息0.8元，新冠肺炎疫情蔓延全球，促使企業評估工廠導入自動化、智慧製造的可行性。所羅門為國內第一家代理丹麥自主移動機器人搬運車(AMR))大廠MiR的公司，可望受惠此波企業優化物流程序，轉型智慧工廠的需求。

近幾年全球有不少國際大廠開發自主移動機器人，新冠肺炎驅動遠端工作、工廠朝智能化及物流管理優化需求，所羅門觀察到此趨勢，多年前代理自動化、機器人相關產品，致力提供機器人解決方案，為國內第一家代理丹麥自主移動機器人搬運車(AMR))大廠MiR的公司。

所羅門表示，未來人口結構帶來的缺工問題與工資高漲是不可避免的趨勢，企業對於優化物流程序，轉型智慧工廠的需求逐年升溫，引進自主移動機器人搬運車的公司都是希望將倚賴人工、高重複性、費時的工作，轉由自主移動機器人搬運車處理，以提升自動化作業程序，讓人力轉做更高產能的工作，工廠營運更有效率。

相較於其他國際大廠開發自主移動機器人搬運車，所羅門代理MiR自主移動機器人搬運車設定操作最簡單，為非工程背景的人設計，所以企業不需要增設專人負責操作或維運，且MiR自主移動機器人搬運車具有智慧路徑規劃功能，如果當天行動路徑出現非預期障礙物，MiR自主移動機器人搬運車能重新規劃路徑，因此具有操作彈性，即便作業當天才將MiR自主移動機器人移到另一處場域，也能在短時間內完成圖資，協助物料搬運，且導入過程不需要新增佈線、或倚賴信標(beacon)、感測器等外部基礎設施。

此外，MiR自主移動機器人搬運車深受全球企業信賴的原因，還包含高度安全性。多數工作場域仍需要人力，所以讓員工在安全的作業環境中工作是重要的課題，土MiR自主移動機器人搬運車的智慧防護功能，有多重安全機制把關，偵測到人體能自動迴避或關閉。

所羅門2019年合併營收為37.37億元，營業毛利為7.67億元，合併毛利率為20.55%，稅後盈餘為3.18億元，年成長12.77%，每股盈餘為1.86元，公司董事會決議每股配息0.8元，以3月24日收盤價15.65來估算，殖息率達5.11%。

(時報資訊)