今天氣溫回升，北部、東部仍有陣雨。氣象局表示，周四、周五(3/26、27)白天全台高溫28度以上，大臺北、中南部地區更熱，可能超過30度。氣象專家吳德榮指出，周六(3/28)凌晨鋒面通過，加上東北季風南下，中部以北、東半部有雨，中部以北轉冷，部分平地降至14度左右，接近「大陸冷氣團」強度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周六中部以北、東半部有局部陣雨，冷空氣雖未達「大陸冷氣團」小於14度的強度，中部以北氣溫仍將明顯下降、天氣轉冷，部分平地會降到14度，需注意氣溫劇烈變化。其他地區雲量略增、氣溫稍降。

吳德榮說，周日(3/29)東北季風轉乾，降雨減緩，北部白天偏涼，中南部多雲時晴、白天舒適，各地早晚微冷；東半部偶有零星降雨。下周一(3/30)白天有短暫空檔，下周一晚起至下周二(3/31)東北季風略增強，北部、東半部有局部雨，北台灣天氣濕涼。

氣象局則表示，周五晚起至周六中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部因其後的東北季風影響，高溫有下降趨勢。

中視新聞

(中時電子報)