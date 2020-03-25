據北京衛健委官方微博消息，3月24日12時至24時，新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例1例，為美國輸入病例。昨日共新增境外輸入確診病例5例，疑似病例3例。截至3月24日24時，累計報告境外輸入確診病例143例，治癒出院病例9例。

3月24日12時至24時，無新增報告本地確診病例。截至3月24日24時，累計報告本地確診病例416例，治癒出院病例392例，治癒出院率94.2％。

全市有15個區已連續14天以上無本地報告新增確診病例，具體為平谷區自有疫情以來無報告病例、延慶區61天無報告病例、門頭溝區51天、懷柔區47天、順義區45天、密雲區42天、石景山區40天、大興區40天、房山區37天、昌平區36天、西城區34天、通州區34天、豐台區21天、朝陽區20天、東城區18天。

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(旺報 )