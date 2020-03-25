新冠肺炎疫情持續延燒，台南市為減輕學校防疫人力負擔且因應雨季來臨，最早提出補助大校採購紅外線體溫偵測儀，並獲教育部經費支持，未來全市600人以上大校、預計92校將安裝，台南市長黃偉哲、教育局鄭新輝今早到崇學國小與小朋友一同通過紅外線體溫偵測儀，肯定該設備是學生快速通關入校最佳利器，也是協助學校防疫的重要助力。

黃偉哲表示，疫情何時結束還無法預料，體溫量測是非常重要的篩檢工作，教育局早在寒假期間即採購並配發額溫槍，並請各校規畫完善執行方式，但有鑑於每天量測體溫需耗費許多人力，且雨季將屆，需事先做好因應措施，因此決定補助大校購置紅外線體溫偵測儀，此項作法也立即獲得教育部支持回應，由教育部全面補助各縣市採購，顯見台南校園防疫超前部署，足為借鏡。

鄭新輝表示，台南市是最早提出補助大校採購紅外線體溫偵測儀，並獲教育部的補助支持，原核給51所1000人以上大校，市長認為應擴大防疫量能，讓補助經費發揮最大效益並嘉惠更多學校，因此由教育局函請教育部同意調整補助方式，改為600人以上學校均能使用紅外線體溫偵測儀，調整後再增加41校受惠。

目前全市大約10校透過學校自己先買或是有人捐贈，教育部補助近日會開始採購，如果已有體溫檢測儀的學校，這筆錢會補助用於採購其他防疫設備。

已經採購安裝的崇學國小洪榮進校長表示，以該校為例，全校師生數近1800人，學校目前2台紅外線熱顯像儀，分置於大門玄關及崇善路北側門，大幅減輕學校每日量測學生體溫的人力負擔，也可更順暢師生進入校園，這項補助決定對師生數較多的學校，非常寶貴也有很大幫助。

(中時 )