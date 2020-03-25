美國2兆美元的經濟刺激方案箭在弦上，加上聯準會祭出無限QE，美股周二出現報復性強彈，收盤狂飆2100點，創下1933年以來最大單日漲幅。日韓股市今天（25日）早盤漲幅3%~5%不等，台股25日開在9,426.43點，；隨後漲勢擴大，勁揚逾300點，收復9600點，指數連二日上漲，反彈行情持續升溫之中。

美國兩黨議員宣稱財政刺激方案即將達成共識、再加上美國總統川普誓言要在復活節（4月12日）前，重啟因為新型冠狀病毒肺炎而遭封鎖的經濟活動，使得美國四大指數3月24日出現報復性上漲，道瓊工業平均指數一口氣暴漲超過11％、為1933年以來表現最佳的一天。

群益投顧指出，美國聯準會23日加碼寬鬆貨幣政策，購債量化寬鬆（QE）規模無上限，另外對企業提供的多項紓困貸款，也有3,000億美元，FDA授予瑞德西韋孤兒藥認證，帶動台股收復10年線。

群益投顧指出，目前大盤呈現短線負乖離過大過後的強彈走勢，再次回補3月18日缺口9,218點，成交量1,548億元，連兩天量縮，預期短線將挑戰上方12日均線9,800點。

(中時電子報)