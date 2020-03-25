美國總統川普於華盛頓時間24日表示，他不會讓飛機製造商波音公司因為新冠肺炎疫情衝擊而倒閉。川普受訪時說，「不會讓波音倒閉，美國政府會給他們暫時協助，這個狀況也不會很長，只是暫時的。」

川普還表示，「而且波音會支付利息，他們可能會把他們公司的股票給美國的人民、納稅人、公民。」

(旺報 )