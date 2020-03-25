出手救波音？川普：不會讓波音倒閉 12:112020/03/25 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普於華盛頓時間24日表示，他不會讓飛機製造商波音公司因為新冠肺炎疫情衝擊而倒閉。川普受訪時說，「不會讓波音倒閉，美國政府會給他們暫時協助，這個狀況也不會很長，只是暫時的。」 川普還表示，「而且波音會支付利息，他們可能會把他們公司的股票給美國的人民、納稅人、公民。」 (旺報 ) #波音 #川普 #美國 #倒閉 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛讚陸0例 川普再罵中國病毒 04:092020/03/21 焦點新聞 非種族歧視！川普狂稱「中國病毒」怪陸 另有目的 07:002020/03/22 國際 川普防線爆致命破口！老謝曝4大數字洩底 00:032020/03/22 財經 美媒披露 情報單位1月預警疫情 川普不當回事 04:102020/03/22 國際大事 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 盼聯手抗疫 川普向北韓遞橄欖枝 04:102020/03/23 國際大事 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 21:312020/03/23 國際 停叫中國病毒 川普為何突然改口 07:502020/03/24 國際 別聽醫生的 川普很快會讓美開門做生意 13:462020/03/24 國際 中美博疫 恐進一步切割 04:092020/03/25 焦點新聞 國際熱門新聞 紐約爆新冠逃難潮！白宮下令隔離 - 國際 十倍奉還！日市長請求還口罩 陸火速寄5萬 - 國際 紐約警界淪陷！近百人染新冠 2000人有症狀 - 國際 新冠確診破萬 病例暴增主因曝光 1500萬紐約人恐感染 - 國際 不只搶衛生紙！亞裔美國人排6小時瘋買它 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。