湖北無新增新冠肺炎確診病例 無境外輸入性病例 10:022020/03/25 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月24日，在武漢西高速收費站交通卡點，返漢車輛排隊等候入城（無人機照片）。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據湖北省衛健委網站消息，3月24日0—24時，湖北全省新增新冠肺炎確診病例0例，無境外輸入性病例。 全省新增病亡3例，其中：武漢市2例、黃石市1例，其他15個市州均為0例。 全省新增出院487例，其中：武漢市472例，孝感市和仙桃市各4例，隨州市2例，黃石市、宜昌市、荊州市、荊門市和鄂州市各1例，其他8個市州均為0例。 新冠肺炎，大陸，境外輸入病例，湖北，武漢市，黃石市，宜昌市，荊門市，鄂州市，隨州市 (旺報 ) #病例 #境外 #湖北 #武漢市 #黃石市 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸連3天無本土新增確診 昨境外輸入41例 10:442020/03/21 兩岸 第二波疫情 衝擊東南亞 04:102020/03/22 國際大事 武漢市逐步恢復公共交通 人員可申請離開 21:052020/03/22 兩岸 網傳仍有確診 武漢連夜闢謠 04:102020/03/23 焦點新聞 網傳多地確診 武漢當局急駁斥 04:102020/03/23 兩岸要聞 新加坡新增54起新冠病例 總病例破500 21:232020/03/23 國際 熬過驚心60天 武漢撤跨區卡點 01:192020/03/24 焦點新聞 黃石市動起來 開全面解封首例 01:192020/03/24 焦點新聞 台商運用境外公司應謹慎 勤業眾信：三步驟重新評估 22:442020/03/24 兩岸 湖北解封 返崗工人仍遭歧視 04:092020/03/25 焦點新聞 兩岸熱門新聞 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 東京奧運延期一年 日本損失多大？ - 兩岸 川普改口：不再將新冠病毒名稱 與大陸相連 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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