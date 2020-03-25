據湖北省衛健委網站消息，3月24日0—24時，湖北全省新增新冠肺炎確診病例0例，無境外輸入性病例。

全省新增病亡3例，其中：武漢市2例、黃石市1例，其他15個市州均為0例。

全省新增出院487例，其中：武漢市472例，孝感市和仙桃市各4例，隨州市2例，黃石市、宜昌市、荊州市、荊門市和鄂州市各1例，其他8個市州均為0例。

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(旺報 )