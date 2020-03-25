指揮中心新發布 苗栗縣再增一確診 09:122020/03/25 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情中心24日公布新增新冠肺炎確症者，苗栗縣新增1例，目前共有2人確症，使得苗栗縣圖示由淺綠色變成淺黃色。〔翻攝自疾管署網站／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據疾管署資料統計，中央流行疫情指揮中心24日發布新增21名新冠肺炎確症者，其中有一人是在苗栗縣，也使得苗栗縣目前新冠確症者已增至2人，在疾管署的新冠肺炎分布圖中，苗栗縣已由淺綠色變成淺黃色，苗栗縣政府目前維持二級開設，只有發生本土社區感染時，才會啟動第一級開設。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #苗栗縣 #發布 #苗栗 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 躲開新冠肺炎 坎城影展延後舉辦 04:102020/03/21 娛樂新聞 美國首都出現首例新冠肺炎死亡案例 03:482020/03/21 財經 新冠肺炎衝擊高麗菜滯銷 民代與企業家愛心送關懷 14:112020/03/21 生活 全球新冠肺炎26萬餘人確診 1.1萬 人死亡 14:432020/03/21 生活 3名「未知感染源」新冠肺炎本土個案 都曾接觸這類人 19:142020/03/21 生活 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 黃石市動起來 開全面解封首例 01:192020/03/24 焦點新聞 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 長榮確診空姐 飛行足跡曝光 - 生活 - 旺報 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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