根據疾管署資料統計，中央流行疫情指揮中心24日發布新增21名新冠肺炎確症者，其中有一人是在苗栗縣，也使得苗栗縣目前新冠確症者已增至2人，在疾管署的新冠肺炎分布圖中，苗栗縣已由淺綠色變成淺黃色，苗栗縣政府目前維持二級開設，只有發生本土社區感染時，才會啟動第一級開設。

(中時 )