遭爆料大規模集體Ａ錢！廉政署及調查局接獲檢舉，空軍司令部某單位部分軍士官，以公出或加班為由，每天虛報150元誤餐費，不料調查單位擴大清查後，竟發現多達上百位軍士官涉嫌「虛報」，其中負責審核的多位人事軍務處人員也色涉案。

行政院2014年最新核定的《國軍人員誤餐費及夜點費報支》規定，誤餐費的性質不同於公務人員的加班費，更明令不得將誤餐費當成變相津貼，否則依法究辦。律師則表示，相關犯行若經查證屬實，除行政責任外，也有刑事責任，其中，虛報誤餐費涉及刑法與貪汙治罪條例的詐欺、圖利罪，可處5年以上有期徒刑。

《鏡周刊》報導，調查單位根據電子門禁系統資料與餐廳設置的刷卡系統紀錄，迅速掌握貪瀆證據，司令部逾百名軍士官假借公出或加班等理由，每天申請150元誤餐費，甚至涉嫌偽造文書，全案經廉政署、調查局１年多深入調查及約談，今年春節後移送台北地檢署偵辦。

知情人士表示，其實國防部、廉政署等單位，對誤餐費的相關規定已經宣導很久，也移送過很多個案，不過這次被約談的軍士官階級不低，卻為了150元吃相難看。

空軍司令部去年5月間法律顧問浮報工時，讓國庫損失幾10萬元，如今又爆發涉嫌大規模貪瀆案。針對此案，空軍司令部政戰主任王純雄回應表示，這次調查結果共有29人涉嫌浮報121筆誤餐費，並非上百名軍士官，且不符規定申請的誤餐費，每筆是60元、不是150元，有些是因為同仁經常性加班，可能過程中沒吃晚飯，才請同事外出買進來吃。

王純雄表示，嚴格來說，有出去就不能請領，應是不熟稔相關法規才會誤領，目前該案件都已經在司法偵辦階段，空軍司令部會秉持勿枉勿縱的原則，查證屬實者一定嚴懲不怠。

(中時電子報)