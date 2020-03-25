新冠肺炎肆虐，全球陷入口罩荒，未料卻傳出我國出口援贈友邦巴拉圭口罩，外交部則出面澄清，且對於未經查證即散播不實的假消息，外交部除強烈譴責外，也已依法移請司法機關偵辦。然而，近日有獨派網軍在自由作家洛杉基臉書留言警告，稱他已向衛生福利部疾病管制署舉報，說洛杉基散播「外交部出口口罩」是假消息，要疾管署「殺一儆百、以正視聽」。洛杉基這幾天被綠網軍不斷出征，洛杉基感嘆表示，台灣已經淪為一言堂，人民不可以任意批評政府了？

網路日前流傳，我國出口援贈友邦巴拉圭口罩，外交部則澄清，援贈巴拉圭口罩是大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出。對於未經查證即散播不實的假消息，外交部除強烈譴責外，也已依法移請司法機關偵辦。

然而，洛杉基23日曾在臉書指出，有獨派網軍留言警告，他已經向疾管署舉報，說他散播「外交部出口口罩」是假消息，要疾管署殺一儆百、以正視聽，「讓我啼笑皆非！」

洛杉基提及，主導檢調追查這則取材自外國媒體的報導是外交部，應該先負自我澄清的責任，然後再追查民眾是否造假，「我只不過是個吹哨者罷了」。其次，外交部已經改口，口罩是「就地採購」，隔天又說當地沒有生產，是在「中南美其他國家」採購，立刻捉襟見肘、圖窮匕見，無法自圓其說。

然而，洛杉基這幾天被綠網軍不斷出征，向疾管署、王定宇立委等告狀，說他「散佈謠言」，王定宇也立刻答應要「移請檢調處理」。洛杉基感嘆表示，請問有哪位藍營立委，願意站出來保護人民的言論自由以及免於恐懼的自由？還是台灣已經淪為一言堂，人民不可以任意批評政府了？

(中時電子報)