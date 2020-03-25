為升（2231）經董事會通過買回庫藏股，自3月25日起，至5月24日，擬買回數量5,000張普通股，買回區間價格90～140元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率4.07％。 為升表示，董事會已考慮公司財務狀況，上述股份買回，並不影響公司資本的維持，至於上述買回股份後，將轉讓股份給予員工。

此外，為升經董事會通過去年度財報，2019年度合併營收約40.95億元、年增1.77％，營業毛利率50.6％，高於2018年度48.39％，但因營業利益降低與營業外淨支出增加，使得稅後盈餘逾9.77億元、年減10.12％，EPS8元，低於2018年度9.03元。

為升董事會也決議2019年度盈餘分配案，每股擬配發股息6.8元，及配股0.2元，合計每股股利7元，股東常會預定6月9日召開。

(工商 )