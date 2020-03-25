超商也有星級料理！7-ELEVEN宣布，即日起推出「星級美味—義大利松露料理」，主打使用有「廚房的鑽石」之稱的松露入菜，推出「松露蕈菇雞肉燉飯」與「松露烤雞義大利麵」高檔鮮食，另外還有料理專賣店常見的「帕瑪森烤雞生義大利麵」、「歐姆蛋包飯」及「蒜香鹹酥雞便當」等，售價79～89元，主打五星級食材、親民價，要讓消費者就近買、安心吃！

7-ELEVEN表示，這是小七連續第三年推出「星級美味」鮮食，主要是觀察到民眾愈來愈重視健康且講究食材，對專門店等級的鮮食料理情有獨鍾，7-ELEVEN去年推出的三款星級美味系列鮮食「肉丸BBQ紅醬義大利麵」、「香蒜白酒蛤蠣義大利麵」、「歐姆蛋牛肉咖哩飯」，上市短短1個月就創下破億元業績。

鑑此，7-ELEVEN表示，今年在鮮食開發上特別加入高檔食材—松露入菜，由於松露曾被法國知名美食家譽為「廚房的鑽石」，與魚子醬、鵝肝並列「世界三大珍饈」，屬於高貴食材之一。7-ELEVEN特別選用義大利進口、全球松露製品知名品牌「塢帕尼松露世家」的松露，該品牌也是許多國內外知名五星飯店、拿坡里披薩世界大賽冠軍餐廳的指定御用品牌。

據小七介紹，新上市的「松露蕈菇雞肉燉飯」是將生米、高湯及鮮奶油燉煮，每顆米皆吸滿湯汁，配上義大利黑松露醬，香氣十足；另一款「松露烤雞義大利麵」，由主廚指導道地蕈菇奶油白醬，添加義大利進口松露醬，搭配雞胸肉與鴻喜菇，口感滑順、香氣濃郁。

若想嘗試其他口味，小七表示，還有「帕瑪森烤雞生義大利麵」，仿造義大利媽媽在家手工揉麵糰做成的義大利麵，質地更柔軟Q彈，也是專門店才吃得到的商品，搭配經典義式風味紅醬及香草風味雞腿排超滿足；「歐姆蛋包飯」則為擬真現做蛋包，口感滑嫩，使用日本可果美主廚配方搭配獨家進口歐洲頂級番茄，酸甜適中；「蒜香鹹酥雞便當」內含四大塊炸雞，配上特製滷肉，還有蚵白菜與螞蟻上樹冬粉等台式配菜，飽足感十足。

(工商 )