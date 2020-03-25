隨著汽車電動化的發展，效能極佳的鋰離子電池已成為電動汽車領域的關注焦點。儘管電池系統的設計會因製造商而異，但製造商皆希望在汽車電池技術上可使電池擁有更長的使用壽命、操作更為安全、總成本更低並具備更優異的可靠性。為此，科思創與漢高日前合作開發了一款解決方案，透過結合漢高的紫外線（UV）固化黏著劑與科思創的高紫外線透明聚碳酸共混物拜本蘭（Bayblend），將圓柱形鋰離子電池有效地固定於塑膠電池座內。

在面對嚴峻的市場價格競爭壓力，整車廠（OEM）目前正將可供大規模、高效率生產且具低成本的鋰離子電池組件視為競爭的先決條件。而漢高的樂泰（Loctite）AA 3963電池組件黏著劑與科思創的高紫外線透明聚碳酸共混物拜本蘭（Bayblend）即符合大量自動注膠技術的要求，黏著劑不僅可靈活運用且能快速固化，而專業研製的丙烯酸黏著劑更適用於由特殊阻燃規格塑膠所製成的電池座。此款黏著劑對基板材料（Substrate Material）具有極佳的附著力，同時在較長的開放時間與較短的固化週期下，亦對生產製造過程有良好的適應能力。

漢高歐洲電動汽車業務負責人Frank Kerstan說明，能在較短的週期內以靈活的工藝完成大量生產製造，這一點非常關鍵。而樂泰是一款經整車廠商認可，且能符合固化需求的單零件黏著劑，此黏著劑可將圓柱形鋰離子電池固定到載體中。經高速注膠後，物料可以忍受較長的開放時間，提高了整體生產流程的適應性，且可因應意外的生產中斷。而在所有電池被放入電池座，且黏著劑注入完成之後，最後透過紫外線固化，耗時不到5秒。」這是有別於傳統製造的主要優勢。因在傳統製造流程中，完成固化需耗時幾分鐘至幾小時不等，因此需要額外的零件存儲空間。

而該解決方案中，電池座即採用科思創拜本蘭 （Bayblend）FR3040 EV聚碳酸酯 + ABS共混物所製造而成。這款工程塑料在厚度僅1毫米時，即可達到美國UL公司對UL94阻燃性V-0等級的認證要求，且對波長380奈米以上的紫外線具有良好的穿透性。

科思創聚碳酸酯業務部電動交通市場開發經理Steven Daelemans表示，此款材料使我們能夠製造出尺寸穩定的零件，而這也是自動化配裝所必需的。結合樂泰黏著劑的快速固化能力，此款材料組合為圓柱形鋰離子電池模組的大量生產提供了一種創新方法。

(工商 )