「口罩實名制2.0」今（25）起展開第二波預購，同樣作為線下取貨點的超商，在取貨「誘因」上也加碼！其中，7-ELEVEN從第一波推出取口罩享CITY CAFE大熱美買一送一，第二波改為不限冰、熱皆可；全家也從第一波推出取口罩享Let’s cafe中熱拿買一送一，第二波不僅升級大杯，還新增美式咖啡品項，且同樣不限冰、熱，凡到店取口罩均可享大杯美式或拿鐵買一送一，全力吸引口罩預購族上門！

根據中央流行疫情指揮中心宣布，第二波口罩預購時間從3月25～27日，同樣透過電腦（健保卡／自然人憑證）或手機（健保快易通APP）線上預購，並於3月28～30日付款，接著在4月2～8日憑簡訊通知交易成功序號，到預購時指定之超商領取口罩。

目前第一波口罩預購成功並已完成付款者，將自3月26日起至4月1日到指定超商領取口罩，目前已有多少比例選擇7-ELEVEN、全家或是萊爾富、OK超商，尚不得而知。不過，四大超商針對口罩取貨的優惠方案，倒是一致延續，甚至加碼！

其中，7-ELEVEN於24日上午在臉書官方粉絲專頁，宣布第二波口罩兌領優惠方案，強調選擇「據點最多」的7-ELEVEN取貨，就可享CITY CAFE大杯美式同品項買一送一，不分冰、熱皆可。

全家也在24日晚間於臉書官方粉絲專頁，宣布第二波口罩預購優惠方案，選擇到全家領口罩可享Let’s cafe大杯美式／拿鐵（不限冰、熱）同品項買一送一。有趣的是，全家還把官方臉書大頭貼照原本的企業LOGO圖樣，加上左右耳掛變身為「口罩」樣式，強調「全民防疫全家一起」，以及「領口罩選全家」等，成為另類宣傳。

至於OK超商跟萊爾富則延續第一波優惠活動。OK表示，民眾到OK超商領取口罩，即可享OK cafe大杯醇品美式咖啡（不限冰、熱）同品項買一送一；萊爾富也說，只要到萊爾富完成口罩提領，皆可獲得6元的「Hi-Life Original天然水」兌換券，門市也有多項指定商品6折起優惠。

(工商 )