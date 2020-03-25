（愛買宣布25日起再開賣「台酒防疫清潔專用75%酒精」300ml，並邀請民眾為防疫人員加油打氣，就有機會拿到限量保健御守。圖／愛買提供）

因應民眾防疫需求，愛買量販宣布，3／25（三）上午10點起門市內藥局將再開賣「台酒防疫清潔專用75%酒精」300ml（此次台南店、花蓮店無販售，巨城店上午11點開始販售），每罐售價40元，貨量有限，數量依各店現場貨量為主，每人限購1瓶，售完為止，依政府相關法規18歲以下不得購買。

此外，為了替防疫人員加油，愛買量販也推出全新活動，邀請民眾錄下一段為防疫人員的打氣影片或自拍加油照，只要上傳至愛買量販「愛好康」Facebook社團指定貼文下，即可於3／27～3／29下午14:00～17:00至愛買藥局兌換限量保健御守，每份含維他命B群5錠，全台14家分店每間分店各100份。

愛買說，希望能聚集民眾為防疫人員的打氣加油影片或照片，讓辛苦的防疫前線人員能感受到民眾的感謝，為他們鼓勵打氣！

(工商 )