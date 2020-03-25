新冠肺炎疫情持續升溫，超商也啟動防疫大作戰！其中，停留時間較長的座位區及顧客自取式的熱食自助區，成為兩大重點防疫區域。對此，超商龍頭7-ELEVEN已提前部署，暫時關閉相對高風險的醫院內及醫院商圈門市的座位區及對外廁所；部分廠辦型門市則配合廠辦防疫辦法，暫停自助熱食區的販售。

另，7-ELEVEN航廈型、港口型及部分交通轉運的門市，也已取消共同大桌與戶外圓桌區等，並減少座位數、拉大座位間距等，減少群聚風險。以上有調整座位區或自助熱食區的門市，主要集中在醫院、廠辦、交通三大類，合計超過130家店。後續隨著疫情發酵是否持續擴增，值得關注。

7-ELEVEN並強調，現階段全台門市都已加強每日定時消毒及環境清潔，也在店內提供免費酒精讓顧客入店使用，門市熱食自助區也採全面「加蓋」販售，包括關東煮、熱狗、甚至茶葉蛋，都必須蓋上蓋子；至於部分有販售現烤麵包的門市，也將原先裸賣自取的方式，改為預先包好販售，全面提高安全衛生防疫措施。

全家也表示，目前已加強每日定時清潔，包括鮮食區、休憩區、櫃檯區、廁所及門把等公共區域，並在店內新增消毒酒精供消費者使用，後續也將持續關注外部環境，針對單店跟商圈來評估相關措施。另，在食品部分，全家也將積極研發冷藏及冷凍替代商品，如「媽媽煮藝」盒裝配菜及冷凍杯裝主食等，更便利外帶。

此外，因應疫情升溫，萊爾富近期也新增「防疫檢核表」，每日針對門市地板、玻璃櫥窗、收銀機面板、櫃檯區、冰箱門﹙玻璃、把手﹚、休憩區桌椅、廁所、冷氣濾網及循環風扇等重點區域，加強定時消毒及清潔，並在門市座位區張貼最新「防疫期間外食用餐6大衛生守則」公告，提醒顧客用餐前洗手、自助取餐區避免交談、建議採間隔座、攜帶環保餐具等。

(工商 )