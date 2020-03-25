瑞信證券指出，矽晶圓產業供給成長放緩，就算處在新冠肺炎疫情環境中，智慧型手持裝置、高效能運算（HPC）與記憶體的補貨潮，仍可望掀起產業循環性需求反彈，台系三雄中，以環球晶（6488）最受惠、給予「優於大盤」投資評等，但台勝科評價偏高，初評「劣於大盤」、推測合理股價僅105元。

瑞信證券認為，全球12吋晶圓產能年複合成長率從2017～2019年的8％，降至2020～2021年的3％，而在智慧型手持裝置、HPC、記憶體循環性需求推升下，產能利用率本季恢復到85～87％，至2021年下半年更會上升至95％，製造商定價能力會於2022年再度轉強。

不過短線而言，面臨客戶端庫存調整，矽晶圓製造商調整出貨、產能利用率目前還低於九成，瑞信推估，12吋晶圓價格可能還會下跌，但幅度會從2019第四季的年減10～15％，縮窄至年底的年減2～3％。

台系三大指標股中，瑞信說明，環球晶因南韓新廠第三季啟動量產，加上營收有八成來自長約（LTA）保護，受到價格下行壓力影響較輕，營收獲利相對有撐。此外，環球晶維持80％的股息配發率、每股配發25元現金股利，換算殖利率超過7％，能吸引長線買盤。

瑞信與野村賦予環球晶推測合理股價都是450元，外資圈中以高盛證券給予525元最高。

相較之下，台勝科不像環球晶有大量長約保護到2021年，而是與其他多數矽晶圓同業一樣，營運與矽晶圓現貨市場報價關聯度高，這也使得營收表現較為波動，瑞信證券考量產業供過於求暫時未完全扭轉，加上新冠肺炎疫情，對台勝科蒙受價格壓力一事特別謹慎，研判股價遭下修機率較大。

(工商 )