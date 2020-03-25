全球最大體育用品公司Nike上季獲利表現意外強勁，且數位業務營收大幅成長，受此激勵，周二Nike盤後股價勁揚近10%，報79.51美元。

於一般交易時段，Nike周二收盤大漲15.18%，報72.33美元。

Nike公布第三財季（截至2月29日）營收年增5%，為101億美元，優於市場預估的98億美元，主要受惠於Nike Direct業績成長13%，數位業務成長36%，以及包括北美在內幾個主要市場的銷售均強勁成長，抵銷了新冠肺炎疫情在中國大爆發時對Nike當地業務造成的衝擊。

淨利年減23%，為8.47億美元，相當於每股盈餘53美分，優於市場預估的51美分。

Nike執行長John Donahoe表示，上季大中華區營收年減5%，結束連續22季保持兩位數成長的佳績，但目前該區業務開始呈現復甦，截至3月24日大中華區近八成Nike門市已重新開業。在2月中國疫情達高峰期間，Nike在大中華區約75%專賣店關門，其餘繼續營業的門市則縮短營業時間。

(時報資訊)