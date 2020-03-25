東森(2614)與新北市政府完成簽約，取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，未來林口國際媒體園區，綜合林口新創園區、工業區新創產業聚落，帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，東森將與人工智慧學校、華碩(2357)及廣達(2382)集團等更深度合作，成為AI智慧文創園區。

東森集團近年擴張線下布局，國際化市場，併購自然美、草莓網、寵物雲，從發展通路成功轉型為發展商品品牌、內容IP，朝向健康、美容、娛樂影音事業，建構出一站式服務的東森生活圈。為了帶動林口國際媒體園區發展；東森集團表示，取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，集結購物、媒體、不動產與電視頻道業者，未來將共同打造林口為台灣坎城，東森集團也將建立林口新地標，樓高189公尺，立足於林口台地250公尺，打造林口439公尺最高地標，結合東森最受年輕人歡迎的東森新聞雲數位媒體優勢、聲林之王國際IP，以及開始導入之AI、IOT，讓林口成為台灣迎向5G、AI等，最歡樂的線上線下新生活園地。

東森集團創辦人王令麟表示，東森集團始終與消費大眾走在一起，近期發展IP聲林之王，在海內外深受年輕人喜愛，每年耗資上億打造，為目前台灣最具特色之國際代表IP，相關視頻上傳社群平台的累積更是超過千萬點閱，未來在這裡將會舉辦各種演唱會、大型活動，讓各年齡層均可參一同參與，親身感受數位文創娛樂互動科技，創造充滿創新、智慧科技與歡樂的園區，讓產業園區與消費者零距離，帶動當地生活圈發展；東森亦預計將投資興建總部，樓高達189M，加上林口台地250M，總高度將達439M，視野絕佳，可望成為新地標。

東森集團相關企業將進駐園區，成立東森全球營運總部，全力集中資源，東森集團除捐贈興闢1.05公頃的廣場用地，規劃作為開放式活動廣場，並配合影音發展主軸，興建多功能展演廳，輔以機場捷運A9相鄰的便利性，將可做為台灣新創文化、演藝及企業團體活動場地之最佳選擇，也將串聯相鄰之A基地，由三井得標並預計規劃智慧生活、影音與互動體驗等，並提供附近及往來人潮，聚集、交會、集結及互動的場域，預計每年吸引1000萬以上訪客人次。

(時報資訊)