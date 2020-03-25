據大陸央視25日報導，外交部發言人華春瑩宣布，大陸國家主席習近平將於3月26日在北京出席G20領導人應對新冠肺炎疫情特別峰會。此次峰會是由今年G20主席國沙烏地阿拉伯王國主辦，將以視訊的方式進行。

(旺報 )