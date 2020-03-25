習近平將出席 G20 冠肺炎疫情特別峰會 10:102020/03/25 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家主席習近平。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視25日報導，外交部發言人華春瑩宣布，大陸國家主席習近平將於3月26日在北京出席G20領導人應對新冠肺炎疫情特別峰會。此次峰會是由今年G20主席國沙烏地阿拉伯王國主辦，將以視訊的方式進行。 (旺報 ) #g20 #特別 #疫情 #大陸 #主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 各國利多盡出 科技股吸睛 04:102020/03/23 投資理財 各國下修GDP 最快夏季恢復常軌 04:102020/03/23 財經焦點 狂灑錢沒效！4大產業皆空 爆企業慘況逼近金融危機 17:452020/03/23 財經 陸人回歸日常 嚴防境外移入 01:192020/03/24 焦點新聞 習川通電 川普批中隱瞞疫情 01:192020/03/24 全球財經 兩岸熱門新聞 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 鍾南山團隊：連花清瘟體外試驗顯示抗新冠病毒作用 - 兩岸 美帝主義是垂死掙扎的紙老虎──一個紅衛兵的真實人生（十五） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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