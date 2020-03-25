3月24日，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部發佈通告，就解除離鄂通道管控和武漢市復工複產作出安排，提出「外省來鄂來漢人員憑外省健康碼或湖北健康碼綠碼，在全省範圍內安全有序流動」。為無縫對接武漢三大火車站，解決外省來鄂來漢人員及復工複產人員市內交通出行。

經請示行業主管部門，自3月25日起，武漢恢復部分公交線路運營。3月28日起，恢復軌道交通1號線、2號線、3號線、4號線、6號線、7號線運營。恢復運行的公交、地鐵線路的開收班及運營時間，仍按車站公示時間實施。

據悉，3月25日恢復的公交線路共計117條，包括漢口、武昌、武漢三大火車站始發的42條公交線路；中心城區(含武漢東湖新技術開發區、武漢經濟技術開發區)75條區域公交線路(含微循環公交線路)。投放的公交運力為全網運力的30％，後期還會根據客流情況，對運力進行動態調整。

乘坐地鐵出行時，按照「一站一碼、一車廂一碼」的安全管理要求，在進站安檢前，須掃描站內「武漢市實名登記乘車二維碼」獲取健康狀況和車站資訊，向安檢員出示後方可乘車；到站下車前掃描車廂內「武漢市實名登記乘車二維碼」。BRT參照地鐵模式，進行安全管理。

(旺報 )