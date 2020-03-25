直得科技去年EPS為2.15元 09:262020/03/25 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直得科技專事生產大型線性滑軌及微型線軌，去年營收及獲利受中美貿易戰衝擊而遽減，去年本期淨利1.75億元，EPS從前年5.82元腰斬至2.15元。 直得去年合併營收13.0億元，營業毛利5.81億元、營業淨利2.42億元、稅前盈餘2.22億元，本期淨利1.75億元，EPS為2.15元。 (工商 ) #直得 #EPS #直得科技 #本期淨利 #去年 也許您會感興趣 推薦閱讀 直得科技今起實施庫藏股 股價卻暴跌 10:202020/03/23 財經 眾達2019年EPS4.22元 擬配發現金股利3.5元 18:112020/03/23 財經 崇友去年EPS為3.84元 每股配現金股利2.7元 18:422020/03/23 財經 《股利-電腦設備》英業達去年EPS 1.54元，擬配息1.3元 14:492020/03/24 財經 回不去了！季節限定固定利率保單今年不復見 16:002020/03/24 財經 長佳去年EPS為2.8元 每股配1.7元股息及股利 17:302020/03/24 財經 全家營運再攀峰 去年每股賺8.2元 20:552020/03/24 財經 全家去年EPS 8.2元 攀峰 04:102020/03/25 產業．科技 財經熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 散戶怕賣股砍在最低點 反彈完然後咧… - 即時 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 即時 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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