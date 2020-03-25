直得科技專事生產大型線性滑軌及微型線軌，去年營收及獲利受中美貿易戰衝擊而遽減，去年本期淨利1.75億元，EPS從前年5.82元腰斬至2.15元。

直得去年合併營收13.0億元，營業毛利5.81億元、營業淨利2.42億元、稅前盈餘2.22億元，本期淨利1.75億元，EPS為2.15元。

(工商 )