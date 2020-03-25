台北市一名陳姓男子，約同校女子到自己住處錄製歌曲，卻趁機性侵她，女子哭喊拒絕，陳男還罵「妳明明就很欠Ｘ」等語。女子因反抗而多處受傷，她的男友蔡姓男子得知此事帶她報案，陳男除了需賠償50多萬元，還被依強制性交罪處3年6月有期徒刑；陳男不服上訴，已被高院駁回。

判決書指出，陳男和受害女子原本是同校學生，他在2017年3月13日約女子到租屋處錄歌曲，但卻強吻女子；女子推開陳男後，他獸性大發，強行扒掉女子衣物性侵，還罵她：「妳明明就是那麼淫蕩，妳就是那麼欠Ｘ的人，還說不要。」

女子因強烈反抗，腰部、左手背、右手上臂都有瘀傷，而且當場情緒崩潰大哭，陳男才嚇到停止惡行，並向女子道歉。女子事後向朋友哭訴，朋友一聽覺得事態嚴重，建議她找人幫忙，女子才將此事告知蔡姓男友；蔡男在FB詢問完陳男後，帶女子前往警局報案。

檢警調查發現，陳男在事發隔日傳LINE向女子說「對不起」、「就算我喊停，他終究是發生了」、「妳昨天哭的時候，我嚇到了」等語，但卻稱若女子不來自己家，就不會發生關係，而且堅持雙方是合意性交，所以倒楣的人是自己。

陳男並表示，女子在事發後曾傳訊好意提醒自己，「我男友現在在找你，絕對不要回他，我說我們只有接吻，拜託不要回，他會殺了你」、「我們所有對話紀錄刪掉，快！」、「不要多說什麼，你會害死自己，看完馬上刪掉，然後絕對不要自己承認，你馬上消失，求你了，不要把事情越弄越大」等語。

士林地院不採信陳男說詞，但考量他案發時還是大學四年級學生，需要打工及支付租屋處開銷，判他需賠受害女子50萬7260元，並依強制性交罪判處他3年6月有期徒刑；陳男不服提起上訴，高院再審駁回。

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(中時電子報)