林心如發文。（圖／翻攝自林心如微博）

新冠肺炎疫情延燒，全球旅遊疫情已升溫到第三級警告，指揮中心也建議國人應避免所有非必要支出國計畫。昨(24日)在微博上則傳出林心如疑和老公霍建華、女兒出國玩，標題還下「不佩戴口罩表現隨意引擔憂」，對此，昨林心如回應了，指出：「去年的舊圖了，現在拿出來翻炒啊」。

林心如2016年與霍建華結婚，隔年生下女兒小海豚，過去兩人常被傳婚變，夫妻倆總用行動證明恩愛如昔，昨微博上卻突然傳出他們一家三口到峇里島度假，3人出現在一家網紅餐廳，霍建華戴著墨鏡，林心如穿著深V無袖上衣，露出美背和纖細手臂。

該媒體最後還說，未料到在這疫情延燒時期，霍建華一家還外出旅行，而且沒配戴口罩，「表現得相當隨性」，林心如則澄清這是去年的舊照，否認全家近期出遊，粉絲也回：「無良媒體，造謠可恥」、「自媒體沒底線」、「支持心如」、「喜歡看你懟別人的樣子」。

(中時電子報)