美元指數開啟跌勢 人幣中間價上調257點 10:032020/03/25 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25日人民幣中間價報7.0742，上調257點，上一交易日中間價報7.0999，在岸人民幣上一交易日收報7.0769。 美國聯準會祭出無限QE後，美元指數開啟跌勢，非美貨幣升值，人民幣對美元匯率大幅反彈。 分析人士指出，恐慌情緒促使資金進入美元避險，但當疫情得到控制，經濟逐漸恢復後，美元或遭重挫。 24日，在岸人民幣對美元匯率日盤收漲逾400基點，離岸人民幣也收復了7.08元關口，其他非美貨幣也在走強。 (旺報 ) #美元 #人民幣 #貨幣 #匯率 #交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行：人幣匯率預計在7附近持續雙向波動 13:122020/03/22 財經 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-2) 08:352020/03/23 財經 紐約交易所關閉交易大廳 逾200年首次 23:562020/03/23 財經 ROD、IOC、FOK傻傻分不清？ 股民想秒懂，快記順口溜！ 01:192020/03/24 財經要聞 史上頭一遭 紐交所全面採電子交易 01:192020/03/24 全球財經 《證交所》逐筆交易首日交易系統穩，投資人幾乎採限價委託 08:022020/03/24 財經 《台北股市》太景＊-KY、兆遠、笙科股、大宇資等24日起預收款券(2-2) 08:522020/03/24 財經 人民幣中間價跌59點 10:192020/03/24 財經 逐筆交易亂象生 證期局：散戶與交易量未減 18:542020/03/24 財經 逐筆交易亂象生？! 證期局：散戶與交易量未減少 04:102020/03/25 證券．權證 兩岸熱門新聞 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 東京奧運延期一年 日本損失多大？ - 兩岸 北京境外輸入確診病例增至143例 涉及16個國家 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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