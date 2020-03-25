25日人民幣中間價報7.0742，上調257點，上一交易日中間價報7.0999，在岸人民幣上一交易日收報7.0769。

美國聯準會祭出無限QE後，美元指數開啟跌勢，非美貨幣升值，人民幣對美元匯率大幅反彈。

分析人士指出，恐慌情緒促使資金進入美元避險，但當疫情得到控制，經濟逐漸恢復後，美元或遭重挫。

24日，在岸人民幣對美元匯率日盤收漲逾400基點，離岸人民幣也收復了7.08元關口，其他非美貨幣也在走強。

(旺報 )