據澎湃新聞報導,美國當地時間24日,美國總統川普表示,他決定不再將新冠病毒的名稱與中國大陸聯繫在一起。

報導指出,川普是在接受福克斯電視台(FOX)採訪時表示,他決定不再使用「中國病毒」這一說法。「我決定不再用這一點大做文章了。(I decided we shouldn‘t make any more of a big deal out of it)」川普說道。

CNN在報道中指出,在與醫學專家進行磋商以及獲得世界衛生組織的指導後,CNN認為該名稱不準確,是一種污名化。

川普這一轉變發生前,川普3月23日曾發推特呼籲保護亞裔群體,他表示新冠病毒不是亞裔美國公民的錯,他們是很棒的人。

