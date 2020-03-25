新冠肺炎疫情持續延燒，經濟部日前函文詢問「振興重建」時是否可以放寬單日工時、七休一等限制，對此，勞動部部長許銘春今天表示，新冠肺炎屬於重大傳染病，為勞基法的「事故」之一，如果產業認為需要的話，可以在工時彈性，包括國定假日、例假日休假日等可以放寬限制，如放寬加班部分「就沒有限制」，但仍應給予加班的勞工適當的休息。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

許銘春會前受訪時表示，一般勞工正常工時為8小時、加計延長工時最高可到12小時，但如果適用勞基法32條第4項彈性的部分，單日工時「就沒有限制」，但應給予加班的勞工適當的休息，如例假日來加班的勞工應在事後給予補休等。

至於目前職業安全的部分仍無法針對食物外送平台業者開罰，許銘春說，防疫保障的部分勞動部有與平台業者溝通，「一定要讓外送員做好自我防護的措施」，平台業者也應該提供如口罩、清潔消毒等設備設施給外送員。

(中時 )